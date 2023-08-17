***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 3774600 TRY 3774600 TRY 1,97 Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlem GörmüyorB Hamiline 188225400 TRY 188225400 TRY 98,03 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186341BIST