***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
10.03.2022 18:15
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı sürdürülebilirlik ilkelerine uyum raporu ekte yer almakta olup 2021 yılı Genel Kurulu öncesi resmi internet sitemize yüklenecek olan yıllık faaliyet raporumuza eklenecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009126
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.248.038
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|17.880.082
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|294.618.774
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.610.257
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.610.257
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.474.137
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.137.363
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.498.425.104
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.646.775.361
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.431.242.006
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.415.127.544
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.315.907.792
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.498.425.104
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|410.596.489
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|508.392.427
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|696.187.010
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.111.703
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8341
|14,8455
|% 1,34
|
|Euro
|16,4083
|16,4485
|% 1,20
|
|Sterlin
|19,5203
|19,6182
|% 1,45
|
|Frank
|15,9596
|16,0557
|% 1,39
|
|Riyal
|3,9612
|3,9811
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|0,42
|
|Altın Gr.
|959
|960
|20,92
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,84
|0,08
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|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,33
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|B. Petrol
|115
|115
|3,42
|