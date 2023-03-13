***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı sürdürülebilirlik ilkelerine uyum raporu ekte yer almakta olup 2022 yılı Genel Kurulu öncesi resmi internet sitemize yüklenecek olan yıllık faaliyet raporumuza eklenecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123633BIST