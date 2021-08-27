***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
27.08.2021 18:23
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 192.000.000 TL ye artırılması işleminde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 11/08/2021 ile 25/08/2021 tarihleri arasında kullanmışlardır.
Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.481.830,314 TL olup, kalan paylar 01/09/2021 ile 02/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin www.kristalkola.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr adreslerindeki internet sitelerinde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960839
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0295
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,51
|Açılış
|: 486,65
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3509
|8,3561
|% -0,38
|
|Euro
|9,8465
|9,8520
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,4576
|11,5150
|% 0,04
|
|Frank
|9,1162
|9,1711
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2191
|2,2303
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|21,55
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT