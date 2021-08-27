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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

27.08.2021 18:23



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

         Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 192.000.000 TL ye artırılması işleminde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 11/08/2021 ile 25/08/2021 tarihleri arasında kullanmışlardır.
Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde  kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.481.830,314 TL olup, kalan paylar 01/09/2021 ile 02/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin www.kristalkola.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr adreslerindeki internet sitelerinde yer almaktadır. 
 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960839


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