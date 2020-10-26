***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih26/10/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket Cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz tarafından, aşağıda bilgilerine yer verilen ön anlaşmalar kapsamında, ilgili firma ile yeni iş ilişkisine başlanacaktır"Torku" markası ile Balıkesir tesislerimizde 70.000.000 adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ile 26/10/2020 tarihinde "Fason Üretim Protokolü" anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma konusu ürünler müşteriye 2020-2021 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884015BIST