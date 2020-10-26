***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
26.10.2020 18:19
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
26/10/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket Cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, aşağıda bilgilerine yer verilen ön anlaşmalar kapsamında, ilgili firma ile yeni iş ilişkisine başlanacaktır
"Torku" markası ile Balıkesir tesislerimizde 70.000.000 adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ile 26/10/2020 tarihinde "Fason Üretim Protokolü" anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma konusu ürünler müşteriye 2020-2021 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884015
BIST