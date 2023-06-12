***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.06.2023 18:32
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12/06/2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri uyarınca Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, komitelerin görev dağılımlarının
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na bağımsız üye 189xxxxx924 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Levent Sezginal'ın, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine bağımsız üye 251xxxxx994 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in seçilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız üye 251xxxxx994 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 189xxxxx924 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı bağımsız üye Levent Sezginal'ın seçilmesine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 138xxxxx332 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Alper Korkmaz'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na bağımsız üye 251xxxxx994 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine bağımsız üye 189xxxxx924 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Levent Sezginal'ın seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158105
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|AVHOL
|47,30
|47.994.985
|% 10,00
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|IMASM
|17,60
|767.216.412
|% 10,00
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|KNFRT
|15,73
|80.419.737
|% 10,00
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|ALFAS
|407,00
|1.400.365.489
|% 10,00
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|RYSAS
|46,42
|61.606.003
|% 10,00
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|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|166.366.707
|% -8,75
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|ATSYH
|46,72
|6.424.549
|% -5,58
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|RUBNS
|21,38
|154.083.316
|% -5,15
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|VAKFN
|4,77
|95.874.184
|% -4,79
|
|THYAO
|183,30
|11.777.302.207
|% 3,62
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|TCELL
|36,90
|3.597.636.142
|% -1,18
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|EKGYO
|7,73
|2.258.747.785
|% -3,74
|
|YKBNK
|11,84
|3.086.452.779
|% -4,36
|
|TTKOM
|19,98
|3.694.391.026
|% 2,51
|
|EREGL
|37,94
|5.257.251.751
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,58
|359.751.023
|% -1,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6171
|23,6220
|% 1,02
|
|Euro
|25,3889
|25,4032
|% 0,99
|
|Sterlin
|29,4274
|29,5750
|% 0,37
|
|Frank
|25,8447
|26,0004
|% 0,19
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|Riyal
|6,2772
|6,3087
|% 0,99
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,93
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|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|10,76
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.822
|4.921
|52,00
|
|Çeyrek
|2.411
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,06
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|18,24
|18,25
|-0,02
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|B. Petrol
|72,08
|72,08
|-2,71
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Seans Raporu
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17:59BNTAS
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
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17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
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