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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.06.2023 18:32
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Yönetim Kurulumuzun 12/06/2023  tarihli toplantısında    Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri uyarınca Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, komitelerin görev dağılımlarının
 
  Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na bağımsız üye 189xxxxx924 T.C. Kimlik  Numarasında Kayıtlı Levent Sezginal'ın, Denetimden Sorumlu Komite  Üyeliğine bağımsız üye 251xxxxx994  T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı  Şule İsmet'in seçilmesine,  
 
  Kurumsal   Yönetim   Komitesi    Başkanlığı'na bağımsız üye  251xxxxx994  T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in, Kurumsal    Yönetim   Komitesi üyeliğine 189xxxxx924 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı bağımsız üye  Levent Sezginal'ın seçilmesine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü  Yöneticisi 138xxxxx332 T.C.  Kimlik Numarasında Kayıtlı  Alper Korkmaz'ın  Kurumsal Yönetim  Komitesi Üyesi olarak atanmasına,  
 
  Riskin Erken Saptanması Komitesi  Başkanlığı'na bağımsız  üye   251xxxxx994   T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in, Riskin Erken Saptanması  Komitesi Üyeliğine bağımsız üye 189xxxxx924  T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Levent Sezginal'ın seçilmesine karar  verilmiştir.  
 Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158105


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