***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12/06/2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri uyarınca Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, komitelerin görev dağılımlarınınDenetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na bağımsız üye 189xxxxx924 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Levent Sezginal'ın, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine bağımsız üye 251xxxxx994 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in seçilmesine,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız üye 251xxxxx994 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 189xxxxx924 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı bağımsız üye Levent Sezginal'ın seçilmesine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 138xxxxx332 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Alper Korkmaz'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na bağımsız üye 251xxxxx994 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine bağımsız üye 189xxxxx924 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Levent Sezginal'ın seçilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158105BIST