***KRSTL* *MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.11.2023 18:26
***KRSTL******MARBL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRSTL, MARBL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KRSTL.E ve MARBL.E paylarında 01/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221327
BIST
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18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0491
|Açılış
|: 38,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 39,5900
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,2568
|Açılış
|: 23,4047
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2535
|
31,8655
En Düşük
31,4614
18:051.892,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,51
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
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En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.381.983.023
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|4.302.059
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|175.186.085
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.986.797
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
|
|LIDER
|175,80
|17.890.241
|% -9,98
|
|AVHOL
|41,00
|552.937.362
|% -9,97
|
|DOFER
|35,02
|146.381.388
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.427.679
|% -9,96
|
|VERTU
|51,30
|155.716.221
|% -9,92
|
|THYAO
|251,00
|8.119.643.139
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.741.846.924
|% -2,39
|
|AKBNK
|33,64
|3.448.020.246
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.201.359.770
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.782.700.302
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.198.824.852
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.736.750.353
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,20
|2.577.411.326
|% -0,72
|
|ZOREN
|5,09
|586.527.962
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8299
|28,8803
|% -0,17
|
|Euro
|31,4768
|31,5069
|% -0,81
|
|Sterlin
|36,3692
|36,5516
|% -0,62
|
|Frank
|32,9382
|33,1366
|% -0,05
|
|Riyal
|7,6688
|7,7072
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,24
|25,27
|% 0,66
|
|Platin
|928,65
|931,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,58
|1.016,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,64
|80,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,35
|2.040,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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