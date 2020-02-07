***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 16:25
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817626
BIST
16:27121.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -446,05
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
16:275,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
16:276,5688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
16:27301,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 301,37
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.474.299
|% 19,97
|
|ARENA
|13,06
|39.183.404
|% 18,62
|
|LINK
|34,00
|30.349.086
|% 15,18
|
|AYCES
|11,59
|6.017.330
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|72.822.411
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.408.929
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|GYHOL
|28,90
|16.400.002
|% -4,81
|
|THYAO
|14,60
|761.527.157
|% -0,95
|
|GUSGR
|2,82
|506.552.792
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,94
|384.232.277
|% 0,00
|
|SODA
|6,57
|296.194.882
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,14
|287.290.903
|% -0,32
|
|IHLGM
|1,23
|278.236.129
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,82
|506.552.792
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,94
|384.232.277
|% 0,00
|
|ODAS
|2,24
|249.553.130
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,14
|287.290.903
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7299
|7,7687
|% 0,17
|
|Frank
|6,1101
|6,1469
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5919
|1,5999
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-0,86
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,62
|
|Yarım
|960
|985
|0,79
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
|
Seans Raporu
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -736, 71 kaybederek (% -0.50 ) 145, 922
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