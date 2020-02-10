***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 10:44
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817865
BIST
11:01120.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -326,35
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
11:015,9970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9940
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:016,5704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5650
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:01303,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 303,62
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.811.754
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.419.187
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,79
|53.409.031
|% 14,02
|
|IZFAS
|2,37
|515.531
|% 9,72
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|NIBAS
|5,21
|26
|% -6,96
|
|IZTAR
|3,09
|131.972
|% -6,65
|
|IHLGM
|1,31
|110.710.314
|% 6,50
|
|ODAS
|2,23
|91.921.382
|% 0,00
|
|PGSUS
|67,60
|73.541.687
|% -1,89
|
|RYGYO
|11,79
|53.409.031
|% 14,02
|
|EKGYO
|1,68
|47.634.431
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|110.710.314
|% 6,50
|
|ODAS
|2,23
|91.921.382
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,68
|47.634.431
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,65
|39.149.655
|% 3,12
|
|CEMAS
|1,23
|21.113.073
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7065
|7,7452
|% -0,29
|
|Frank
|6,1179
|6,1548
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5959
|1,6039
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,83
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|-0,11
|
Seans Raporu
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