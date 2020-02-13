***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 13:23
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818780
BIST
14:06119.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -53,88
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
14:066,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0616
En Düşük
6,0401
14:066,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
14:06306,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,14
|Açılış
|: 306,77
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,05
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.653.418
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|41.971.437
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.048.267
|% 14,63
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 14,57
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|QNBFB
|52,80
|897.417
|% -7,37
|
|ASELS
|28,32
|1.089.511.083
|% 1,14
|
|THYAO
|14,87
|938.473.687
|% 0,34
|
|TSPOR
|4,49
|496.940.503
|% 13,67
|
|SASA
|10,47
|436.662.127
|% 9,63
|
|TUPRS
|112,50
|369.633.965
|% -2,17
|
|TSPOR
|4,49
|496.940.503
|% 13,67
|
|ISGYO
|2,00
|200.768.850
|% 4,71
|
|IHLAS
|0,89
|81.994.047
|% 1,14
|
|TSKB
|1,37
|99.817.171
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,32
|90.987.824
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8454
|7,8847
|% 0,44
|
|Frank
|6,1733
|6,2105
|% 0,25
|
|Riyal
|1,6105
|1,6186
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,27
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.020
|2.071
|12,94
|
|Yarım
|976
|1.002
|6,26
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|-0,53
|