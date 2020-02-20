***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:38
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820279
BIST
12:04118.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.134,44
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.911
12:046,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
12:046,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
12:04315,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 315,19
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,41
|95.419.870
|% 14,81
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|20,80
|66.755.375
|% 7,88
|
|HATEK
|9,17
|8.507.305
|% 7,13
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|VERTU
|5,42
|23.941.076
|% -17,88
|
|HUBVC
|28,54
|31.142.720
|% -12,67
|
|UTPYA
|5,40
|2.862.221
|% -12,62
|
|TSGYO
|2,00
|2.297.546
|% -11,11
|
|KRGYO
|2,59
|1.188.164
|% -10,69
|
|BJKAS
|3,64
|654.581.005
|% 3,41
|
|ASELS
|29,20
|625.410.676
|% -1,95
|
|GSRAY
|3,93
|520.147.894
|% 0,77
|
|FENER
|18,70
|450.352.981
|% -3,81
|
|THYAO
|14,74
|420.492.877
|% -1,07
|
|BJKAS
|3,64
|654.581.005
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,31
|187.415.937
|% -0,76
|
|GSRAY
|3,93
|520.147.894
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,24
|93.801.577
|% -4,62
|
|ODAS
|2,13
|157.394.558
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8367
|7,8760
|% -0,03
|
|Frank
|6,1733
|6,2105
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6196
|1,6277
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-4,03
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,26
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,16
|59,16
|0,04
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