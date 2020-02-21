***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:07
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820707
BIST
10:01115.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -572,76
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
115.179
En Düşük
115.037
10:016,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1113
En Düşük
6,0869
10:016,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0107
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5982
En Düşük
6,5655
10:01320,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,73
|Açılış
|: 320,45
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
320,66
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,20
|18
|% 15,00
|
|DGGYO
|6,50
|456.814
|% 14,24
|
|MZHLD
|14,70
|706
|% 7,93
|
|ADANA
|9,79
|499.838
|% 4,71
|
|BOLUC
|4,43
|96.685
|% 4,24
|
|IZMDC
|9,37
|42.634
|% -14,27
|
|TSPOR
|5,50
|2.352.009
|% -11,72
|
|LIDFA
|3,68
|24.104
|% -11,11
|
|ORMA
|4,00
|11.800
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|1.960
|% -9,26
|
|TUKAS
|11,21
|5.337.236
|% 0,00
|
|DOCO
|619,50
|5.012.091
|% 0,00
|
|THYAO
|14,26
|4.736.502
|% -0,77
|
|ASELS
|28,28
|3.420.805
|% -0,28
|
|TKFEN
|16,80
|2.869.591
|% -4,60
|
|EKGYO
|1,51
|2.388.458
|% -1,31
|
|METUR
|1,80
|1.724.330
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|912.965
|% -0,81
|
|MIPAZ
|3,66
|2.635.002
|% 2,81
|
|ADESE
|1,45
|818.734
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8538
|7,8932
|% 0,23
|
|Frank
|6,1886
|6,2258
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6240
|1,6321
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|12,58
|
|Altın Gr.
|320
|320
|2,75
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|-0,57
|