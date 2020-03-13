***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:52
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828195
BIST
11:2195.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.767,62
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:216,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0235
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:217,0474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:21320,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 320,41
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,10
|1.507.063
|% 8,23
|
|AKGRT
|5,12
|2.252.796
|% -14,38
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,84
|378.142.245
|% 1,97
|
|THYAO
|8,73
|308.485.181
|% 2,95
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,23
|129.137.434
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,03
|108.178.053
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,23
|129.137.434
|% 4,69
|
|ODAS
|1,34
|74.917.437
|% 1,52
|
|KRDMD
|2,03
|108.178.053
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|61.461.043
|% 2,61
|
|IHLGM
|0,92
|39.302.144
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9188
|7,9585
|% 0,10
|
|Frank
|6,6364
|6,6764
|% -0,40
|
|Riyal
|1,6715
|1,6799
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|5,24
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,63
|34,63
|1,41
|