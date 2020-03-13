***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:35
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828433
BIST
13:3995.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 1.865,44
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:396,2791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0382
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:397,0110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0619
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:39320,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 320,35
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.864.051
|% 10,00
|
|DITAS
|7,86
|344.170
|% 9,93
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|6.510.326
|% 9,28
|
|GOODY
|3,58
|11.111.686
|% 9,15
|
|AKGRT
|5,05
|3.628.884
|% -15,55
|
|ECZYT
|9,81
|28.181.526
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|ASELS
|25,16
|603.793.927
|% 3,28
|
|THYAO
|8,90
|495.081.190
|% 4,95
|
|GARAN
|9,14
|289.262.341
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|191.682.402
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|172.662.972
|% 1,50
|
|ODAS
|1,32
|152.295.876
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,91
|92.343.960
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,21
|191.682.402
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|172.662.972
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,17
|82.366.387
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8875
|7,9270
|% -0,30
|
|Frank
|6,6117
|6,6515
|% -0,77
|
|Riyal
|1,6664
|1,6747
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,25
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,07
|35,07
|1,85
|