***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 13:57
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832054
BIST
17:2089.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -184,10
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:206,4667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0445
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:206,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0581
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:20335,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,46
|Açılış
|: 335,53
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|78.095.607
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.602.055
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.005.507
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.509.096
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.436
|% 10,00
|
|BURVA
|12,15
|42.933
|% -10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.978.284
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|483.816
|% -7,14
|
|ASELS
|23,32
|1.317.502.882
|% 2,10
|
|THYAO
|8,70
|1.233.163.911
|% 4,95
|
|GARAN
|7,52
|1.181.262.687
|% -0,79
|
|AKBNK
|5,57
|378.327.887
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|368.389.972
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|368.389.972
|% -1,58
|
|GARAN
|7,52
|1.181.262.687
|% -0,79
|
|ODAS
|1,26
|185.427.152
|% -0,79
|
|THYAO
|8,70
|1.233.163.911
|% 4,95
|
|ISFIN
|2,91
|350.777.563
|% -1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5695
|7,6074
|% 0,65
|
|Frank
|6,5601
|6,5996
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7152
|1,7238
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.615
|-9,36
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-0,68
|