***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 10:40
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834105
BIST
10:3989.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 325,69
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
89.207
10:396,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
10:397,3556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
10:39343,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,49
|Açılış
|: 343,79
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.120.729
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|76.580
|% 9,92
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|MEGAP
|1,93
|149.872
|% 9,66
|
|TDGYO
|2,51
|519.136
|% 9,61
|
|RTALB
|4,62
|2.376.598
|% -9,94
|
|CASA
|8,82
|573
|% -9,72
|
|GLRYH
|1,95
|373.021
|% -9,72
|
|TMPOL
|4,25
|1.939.941
|% -9,19
|
|GEDIK
|16,70
|430.902
|% -6,96
|
|PETKM
|3,57
|454.726.289
|% 7,21
|
|GARAN
|7,87
|105.223.218
|% 0,38
|
|TUPRS
|79,40
|92.288.803
|% 2,12
|
|GSRAY
|2,59
|80.670.936
|% 6,15
|
|THYAO
|9,00
|80.625.469
|% 0,11
|
|PETKM
|3,57
|454.726.289
|% 7,21
|
|IHLGM
|1,04
|35.119.507
|% -2,80
|
|GSRAY
|2,59
|80.670.936
|% 6,15
|
|ODAS
|1,40
|44.298.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,98
|50.516.295
|% -1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2716
|8,3131
|% 0,07
|
|Frank
|6,8936
|6,9352
|% -0,31
|
|Riyal
|1,7716
|1,7804
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|1,23
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,17
|14,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
|
|B. Petrol
|27,24
|27,24
|2,50
|