***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 10:03
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855506
BIST
11:19119.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 872,78
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.411
En Düşük
118.398
11:196,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:197,7494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:19392,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,98
|Açılış
|: 392,76
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.099.973
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.356.155
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.287.119
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|182.944.252
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|227.801.431
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|KRDMA
|4,35
|5.578.695
|% -4,40
|
|KRTEK
|4,10
|4.090.732
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,20
|1.141.527.879
|% 2,80
|
|ODAS
|3,00
|733.435.086
|% 5,63
|
|GARAN
|8,40
|434.848.887
|% 0,36
|
|TKFEN
|18,00
|395.290.940
|% 1,07
|
|TUPRS
|89,25
|323.483.799
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,20
|1.141.527.879
|% 2,80
|
|ODAS
|3,00
|733.435.086
|% 5,63
|
|IHLGM
|1,95
|247.447.434
|% 5,98
|
|DOHOL
|2,34
|264.492.768
|% 2,63
|
|ALBRK
|1,95
|174.801.976
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5472
|8,5900
|% 0,02
|
|Frank
|7,2482
|7,2919
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-4,58
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.567
|-4,00
|
|Tam
|2.622
|2.634
|-4,10
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|-2,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,40
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