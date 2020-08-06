***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:04
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865579
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0976
En Düşük
7,0287
18:058,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0960
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4727
En Düşük
8,3315
18:05467,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,50
|Açılış
|: 467,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
467,48
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,92
|46.504.662
|% 42,63
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|MERKO
|1,74
|20.311.317
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2888
|9,3354
|% 0,82
|
|Frank
|7,7664
|7,8132
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8821
|1,8915
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|13,46
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.126
|31,90
|
|Tam
|3.156
|3.226
|42,40
|
|Yarım
|1.532
|1.570
|16,00
|
|Çeyrek
|768
|786
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,19
|
|B. Petrol
|45,42
|45,42
|0,23
|
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