***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 11:08
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868544
BIST
10:561.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.111
10:567,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3501
En Düşük
7,2945
10:568,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6970
En Düşük
8,6148
10:56455,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,77
|Açılış
|: 455,76
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler10:56
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|13.969.785
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|41.289.806
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|199.204
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|36.812.004
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,10
|441.044.180
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,94
|333.824.487
|% -2,65
|
|ASELS
|17,88
|252.337.836
|% 0,73
|
|THYAO
|11,33
|246.348.576
|% -0,79
|
|SISE
|6,19
|229.885.266
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,94
|333.824.487
|% -2,65
|
|EKGYO
|2,03
|197.065.475
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,51
|86.041.925
|% 0,00
|
|TSKB
|1,13
|57.307.358
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,15
|105.110.209
|% 0,47
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3456
|7,3501
|% 0,22
|
|Euro
|8,6854
|8,6947
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,5696
|9,6176
|% 0,44
|
|Frank
|8,0400
|8,0885
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9521
|1,9619
|% 0,13
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|12,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|45,32
|45,32
|-0,11
|