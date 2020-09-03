***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 12:24
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873087
BIST
12:401.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,35
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.079
12:407,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0543
|Açılış
|: 7,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:408,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0527
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
12:40462,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,28
|Açılış
|: 462,46
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:38
|DGATE
|10,78
|21.567.093
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.201.667
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.456.531
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.007.492
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|224.756.481
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.225.112
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|AKMGY
|40,00
|5.845.866
|% -5,35
|
|RALYH
|5,65
|5.681.462
|% -5,04
|
|KRTEK
|5,85
|2.707.602
|% -4,88
|
|ASELS
|16,94
|642.935.365
|% 2,05
|
|GSRAY
|3,75
|459.745.520
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,91
|400.296.254
|% 6,87
|
|BJKAS
|3,65
|372.420.357
|% 7,04
|
|GARAN
|6,79
|351.566.331
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,75
|459.745.520
|% 7,76
|
|BJKAS
|3,65
|372.420.357
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,75
|169.863.624
|% -1,13
|
|IHLAS
|0,85
|62.729.237
|% -3,41
|
|TSPOR
|5,91
|400.296.254
|% 6,87
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4320
|7,4364
|% 0,73
|
|Euro
|8,7983
|8,8058
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8597
|9,9091
|% 0,34
|
|Frank
|8,1290
|8,1780
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9760
|1,9859
|% 0,70
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,26
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|2,98
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|1,44
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,13
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,70
|