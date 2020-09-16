***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 13:32
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875275
BIST
14:501.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:507,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:508,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9030
En Düşük
8,8600
14:50473,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,42
|Açılış
|: 473,21
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:50
|VAKFN
|4,01
|15.077.601
|% 1.159,05
|
|AKMGY
|46,44
|10.616.337
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,08
|32.540.992
|% -9,51
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|NUGYO
|9,67
|62.663.631
|% -7,64
|
|KRDMA
|5,19
|125.380.669
|% -6,32
|
|SASA
|16,98
|537.875.629
|% 4,36
|
|PETKM
|4,38
|424.714.369
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,14
|424.080.511
|% 0,96
|
|SISE
|6,40
|384.128.233
|% 0,79
|
|ECILC
|6,96
|240.717.448
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|179.725.735
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,14
|424.080.511
|% 0,96
|
|PETKM
|4,38
|424.714.369
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,80
|156.520.776
|% -0,55
|
|ADESE
|2,17
|178.614.440
|% 2,36
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4923
|7,4950
|% 0,07
|
|Euro
|8,8970
|8,9025
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,6953
|9,7439
|% 0,70
|
|Frank
|8,2359
|8,2855
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9917
|2,0017
|% 0,02
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|11,60
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.181
|18,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|18,88
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|9,14
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,43
|41,43
|0,90
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