***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 12:44
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876674
BIST
17:061.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
17:067,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
17:068,8927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
17:06456,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,65
|Açılış
|: 456,83
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler17:06
|MRSHL
|380,60
|31.305.133
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.212.122
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.837.172
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.709.460
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|8.297.586
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.165.898
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.786.297
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.311.530
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|153.106.516
|% -9,88
|
|GARAN
|7,21
|3.180.830.839
|% 2,85
|
|SISE
|7,01
|1.777.458.022
|% 2,64
|
|ASELS
|17,35
|1.117.803.611
|% 2,24
|
|AKBNK
|5,14
|685.136.878
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,30
|650.145.145
|% 0,61
|
|GARAN
|7,21
|3.180.830.839
|% 2,85
|
|SISE
|7,01
|1.777.458.022
|% 2,64
|
|HURGZ
|1,99
|467.424.789
|% -9,55
|
|KRDMD
|3,30
|650.145.145
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,75
|333.896.658
|% 0,57
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6390
|7,6453
|% 0,26
|
|Euro
|8,8802
|8,8927
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6769
|9,7255
|% -0,11
|
|Frank
|8,1861
|8,2354
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0298
|2,0400
|% 0,15
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-11,22
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.092
|2,00
|
|Tam
|3.034
|3.111
|7,83
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|3,79
|
|Çeyrek
|736
|752
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,22
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:16LKMNH
Yüzde 5.69 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 151, 945 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 17, 549.00 milyon TL de
-
17:15FLAP
Yüzde 8.37 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 043, 226 adet işlem
-
17:14FLAP
Yüzde 9.00 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 007, 103 adet işlem
-
17:13RODRG
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 659 adet işlem