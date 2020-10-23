***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 10:02
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883188
BIST
14:101.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:107,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:109,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:10489,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,10
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SANFM
|12,10
|9.573.371
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.606.380
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.922.684
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.052.590
|% -9,98
|
|TACTR
|11,81
|1.164.736
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|796.209.848
|% 0,00
|
|SISE
|6,87
|759.025.490
|% 0,44
|
|GARAN
|7,05
|700.279.797
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,50
|504.314.391
|% -1,69
|
|KATMR
|3,67
|413.372.315
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|796.209.848
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|323.790.051
|% -2,63
|
|KRDMD
|3,50
|504.314.391
|% -1,69
|
|SKBNK
|1,90
|272.433.289
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.098.513
|% 4,03
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9589
|7,9633
|% 0,32
|
|Euro
|9,4307
|9,4394
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3764
|10,4285
|% 0,20
|
|Frank
|8,7681
|8,8209
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1168
|2,1275
|% 0,31
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,03
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.217
|3.297
|33,01
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|15,97
|
|Çeyrek
|780
|797
|7,99
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|0,21
|
Seans Raporu
14:08
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14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 72 kaybederek (% -0.36 ) 1, 312
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14:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SANFM, KONYA
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14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, SISE, TRKCM