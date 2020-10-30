***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:03
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884827
BIST
13:001.109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,74
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
13:008,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0659
|Açılış
|: 8,3390
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3542
En Düşük
8,2678
13:009,7501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0692
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7559
En Düşük
9,6423
13:00502,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,59
|Açılış
|: 503,06
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
503,62
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler13:00
|KARTN
|1.812,80
|62.429.845
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.191.494
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|691.199
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.473.090
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|9.486.710
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|492.840
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|878.837
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|MEGAP
|10,85
|896.287
|% -9,96
|
|TSKB
|2,35
|3.320.944.830
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,95
|533.681.139
|% -1,52
|
|GARAN
|6,63
|498.818.125
|% -2,21
|
|PETKM
|4,09
|358.271.470
|% 1,49
|
|ASELS
|16,86
|337.359.019
|% -3,10
|
|TSKB
|2,35
|3.320.944.830
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,95
|533.681.139
|% -1,52
|
|ALBRK
|1,71
|235.986.937
|% -3,39
|
|IHLAS
|1,07
|93.356.308
|% -2,73
|
|PETKM
|4,09
|358.271.470
|% 1,49
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3510
|8,3542
|% 0,80
|
|Euro
|9,7463
|9,7501
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,7831
|10,8372
|% 1,02
|
|Frank
|9,0758
|9,1304
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2191
|2,2302
|% 0,80
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|7,10
|
|Altın Gr.
|503
|503
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|23,00
|
|Tam
|3.315
|3.397
|25,87
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,51
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,09
|
|B. Petrol
|38,54
|38,54
|0,28
|