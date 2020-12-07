***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2020 10:06
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891617
BIST
14:231.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:237,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:239,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0267
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:23461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,39
|Açılış
|: 461,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KRVGD
|10,89
|324.043
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|571.400.170
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.612.916
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,10
|16.610.367
|% -7,92
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|437,20
|7.314.785
|% -6,14
|
|PETKM
|4,99
|2.876.977.408
|% 7,54
|
|GARAN
|8,99
|898.931.488
|% -1,32
|
|TUPRS
|95,40
|827.171.592
|% 1,92
|
|DOHOL
|2,83
|804.441.413
|% -1,05
|
|SASA
|20,04
|724.756.305
|% 7,11
|
|PETKM
|4,99
|2.876.977.408
|% 7,54
|
|DOHOL
|2,83
|804.441.413
|% -1,05
|
|TSKB
|1,87
|519.500.322
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,07
|545.472.570
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,87
|384.126.603
|% -1,37
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8415
|7,8471
|% 0,44
|
|Euro
|9,4973
|9,5029
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3713
|10,4233
|% -0,92
|
|Frank
|8,7666
|8,8194
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0860
|2,0964
|% 0,45
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-9,66
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,67
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,89
|48,89
|-0,36
|