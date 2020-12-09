***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2020 10:49
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892249
BIST
12:021.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:027,8292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:029,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0265
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:02469,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 469,52
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:00
|AKFGY
|4,73
|19.715.995
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.681.197
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.400
|% 9,96
|
|DOBUR
|27,20
|11.771.791
|% 9,94
|
|KRVGD
|13,16
|273.201.824
|% 9,94
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,77
|18.099.736
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|BSOKE
|2,62
|234.053.835
|% -5,76
|
|EREGL
|13,56
|995.393.638
|% 0,82
|
|SISE
|7,13
|884.517.130
|% 0,00
|
|PETKM
|4,88
|880.494.374
|% -0,20
|
|SELEC
|18,91
|677.815.770
|% 4,13
|
|KRDMD
|5,19
|636.354.409
|% -0,76
|
|PETKM
|4,88
|880.494.374
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|279.576.301
|% 1,46
|
|SISE
|7,13
|884.517.130
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,19
|636.354.409
|% -0,76
|
|ODAS
|3,61
|400.783.983
|% 1,69
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8219
|7,8256
|% 0,08
|
|Euro
|9,4886
|9,4947
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,4810
|10,5336
|% 0,69
|
|Frank
|8,7868
|8,8397
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0805
|2,0909
|% 0,13
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-6,45
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.091
|3.169
|-12,12
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,87
|
|Çeyrek
|749
|766
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|49,47
|49,47
|0,63
|
Seans Raporu
12:00
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