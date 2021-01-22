***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:20
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903812
BIST
10:211.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,25
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.542
10:217,4082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4148
En Düşük
7,3627
10:219,0118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0365
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0239
En Düşük
8,9597
10:21443,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 443,09
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
443,92
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:21
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|19.290.000
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|12.898.652
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|14.732.087
|% 9,84
|
|PSDTC
|34,02
|3.797.528
|% -7,45
|
|PSDTC
|34,02
|3.797.528
|% -7,45
|
|PSDTC
|34,02
|3.797.528
|% -7,45
|
|PSDTC
|34,02
|3.797.528
|% -7,45
|
|AVHOL
|7,03
|840.596
|% -6,76
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4028
|7,4082
|% 0,55
|
|Euro
|9,0036
|9,0118
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0937
|10,1443
|% 0,03
|
|Frank
|8,3212
|8,3714
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9666
|1,9764
|% 0,42
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-7,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,65
|