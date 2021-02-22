***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 12:20
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911338
BIST
15:071.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
15:077,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0336
En Düşük
6,9534
15:078,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0685
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5401
En Düşük
8,4299
15:07405,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,40
|Açılış
|: 405,42
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DERIM
|12,76
|29.610.675
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|53.626.105
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|45.076.626
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.212.025.502
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.212.025.502
|% -10,00
|
|THYAO
|12,62
|1.411.776.469
|% 2,60
|
|KOZAL
|139,20
|1.248.804.513
|% -3,93
|
|VAKBN
|4,72
|869.201.263
|% -1,67
|
|KARSN
|5,39
|789.171.514
|% 3,45
|
|TSKB
|1,80
|396.311.102
|% 3,45
|
|VAKBN
|4,72
|869.201.263
|% -1,67
|
|KARSN
|5,39
|789.171.514
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,46
|359.527.822
|% 0,82
|
|ODAS
|4,10
|516.692.098
|% 2,50
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0208
|7,0251
|% 0,63
|
|Euro
|8,5250
|8,5323
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,8014
|9,8506
|% 0,54
|
|Frank
|7,7779
|7,8247
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8632
|1,8726
|% 0,41
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|14,93
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,92
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.678
|2.746
|33,76
|
|Yarım
|1.294
|1.328
|16,33
|
|Çeyrek
|649
|664
|8,17
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|0,55
|
Seans Raporu
15:07
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