***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 15:23
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928791
BIST
16:381.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:388,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0741
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:389,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:38461,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,84
|Açılış
|: 461,13
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:36
|QUAGR
|29,12
|191.121.163
|% 9,97
|
|VERTU
|27,36
|48.884.426
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.393.771
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,30
|10.493.644
|% -47,87
|
|PEKGY
|1,80
|10.972.230
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.630.385
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.033.082
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.457.947.140
|% -0,27
|
|EREGL
|18,15
|1.147.434.049
|% 0,67
|
|ODAS
|3,34
|660.094.983
|% -9,24
|
|PETKM
|6,34
|475.892.375
|% -1,09
|
|TUREX
|15,65
|449.108.776
|% -9,95
|
|GARAN
|7,29
|1.457.947.140
|% -0,27
|
|ODAS
|3,34
|660.094.983
|% -9,24
|
|YKBNK
|2,17
|359.604.692
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,87
|289.154.292
|% 1,63
|
|TSKB
|1,31
|122.379.698
|% -2,24
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0773
|8,0800
|% 0,91
|
|Euro
|9,6836
|9,6896
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,1141
|11,1698
|% 0,98
|
|Frank
|8,7530
|8,8057
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1481
|2,1589
|% 0,88
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|12,09
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,83
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,12
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|0,00
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:48BAGFS
Yüzde 5.40 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 937, 557 adet işlem
-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 32 kaybederek (% -0.36 ) 1, 460
-
16:47SELEC
Yüzde 6.63 oranında artışla 11.09 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 510, 768 adet işlem
-
16:46IEYHO
Yüzde 4.85 oranında artışla 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 539, 800 adet işlem
-
16:45BLCYT
Yüzde 5.81 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 357 adet işlem