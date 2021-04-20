***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 11:19
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929578
BIST
12:581.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:588,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
12:589,8038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0648
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
12:58462,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,60
|Açılış
|: 462,15
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:58
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.997.234
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.751.538
|% 9,88
|
|SONME
|38,78
|2.681.091
|% 8,51
|
|DESA
|15,18
|16.303.319
|% 5,42
|
|SAMAT
|4,23
|11.625.187
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|48.675.660
|% -10,00
|
|SEKFK
|6,30
|5.269.642
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|GARAN
|7,10
|815.712.063
|% 1,43
|
|EREGL
|18,05
|650.947.701
|% -0,61
|
|PETKM
|6,57
|446.963.529
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,18
|392.565.301
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,82
|283.167.648
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|283.167.648
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|164.842.658
|% -1,55
|
|GARAN
|7,10
|815.712.063
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,11
|226.539.014
|% 1,44
|
|SKBNK
|1,08
|91.796.601
|% -2,70
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1220
|8,1251
|% 0,45
|
|Euro
|9,7968
|9,8038
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,3287
|11,3855
|% 0,48
|
|Frank
|8,8330
|8,8862
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1602
|2,1711
|% 0,50
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,36
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|-4,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|-3,27
|
|Yarım
|1.467
|1.506
|-1,58
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,01
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|0,66
|