***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 10:10
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931573
BIST
11:301.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,90
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
11:308,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:309,9066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0265
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:30466,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,51
|Açılış
|: 466,36
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.440.381
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.568.345
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.957.560
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.436.950
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|889.256
|% -9,78
|
|PENGD
|3,57
|33.003.916
|% -8,93
|
|GARAN
|7,15
|290.931.029
|% 0,42
|
|EREGL
|19,48
|279.815.853
|% 0,15
|
|PETKM
|6,49
|275.556.467
|% -0,46
|
|THYAO
|11,92
|243.256.492
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,19
|225.781.725
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,09
|92.385.007
|% 0,48
|
|PETKM
|6,49
|275.556.467
|% -0,46
|
|GARAN
|7,15
|290.931.029
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,19
|225.781.725
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|32.620.276
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1955
|8,1980
|% -0,09
|
|Euro
|9,9014
|9,9073
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3425
|11,3994
|% -0,38
|
|Frank
|8,9168
|8,9705
|% -0,38
|
|Riyal
|2,1799
|2,1908
|% -0,15
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,36
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,73
|65,73
|-0,14
|