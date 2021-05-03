***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2021 10:14
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934016
BIST
10:521.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:528,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:5210,0043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0337
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:52473,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,17
|Açılış
|: 473,93
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:52
|MRSHL
|271,70
|1.295.194
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.460.444
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.022.861
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.787.217
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|KRTEK
|10,53
|6.783.328
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|83.962.043
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|5.498.702
|% -7,22
|
|PETUN
|21,84
|13.098.181
|% -6,27
|
|THYAO
|12,59
|324.586.765
|% 2,94
|
|BIOEN
|18,09
|210.702.649
|% 1,57
|
|SISE
|7,66
|203.254.814
|% 2,00
|
|SASA
|36,56
|155.989.666
|% 2,12
|
|PETKM
|6,83
|152.108.813
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,12
|114.012.095
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|62.742.519
|% 0,55
|
|SISE
|7,66
|203.254.814
|% 2,00
|
|THYAO
|12,59
|324.586.765
|% 2,94
|
|SKBNK
|1,09
|25.528.969
|% 0,00
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2999
|8,3051
|% 0,36
|
|Euro
|9,9932
|10,0043
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4532
|11,5107
|% 0,46
|
|Frank
|9,0574
|9,1120
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2067
|2,2177
|% 0,31
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|8,56
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|-0,06
|
Seans Raporu
10:52
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