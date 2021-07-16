***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.07.2021 11:41
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951458
BIST
14:351.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:358,5280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0364
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:3510,0998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0368
|Açılış
|: 10,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:35497,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,12
|Açılış
|: 497,95
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:35
|KARYE
|8,80
|79.410.149
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.039.598
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.854.287
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.963.612
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,93
|29.561.292
|% -5,26
|
|DOCO
|668,70
|23.470.934
|% -4,95
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,66
|907.061.108
|% 1,60
|
|THYAO
|13,15
|394.325.988
|% 0,54
|
|GARAN
|8,38
|379.656.856
|% -0,59
|
|ARCLK
|33,50
|217.752.556
|% 2,45
|
|TOASO
|30,66
|204.883.571
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,30
|129.481.985
|% -0,86
|
|GARAN
|8,38
|379.656.856
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,16
|87.335.486
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,07
|38.562.021
|% 2,88
|
|PEKGY
|1,02
|36.413.042
|% 2,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5253
|8,5280
|% -0,43
|
|Euro
|10,0920
|10,0998
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7276
|11,7864
|% -0,73
|
|Frank
|9,2283
|9,2839
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% -0,59
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-12,75
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-31,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|-27,87
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-13,48
|
|Çeyrek
|794
|812
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,00
|