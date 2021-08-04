***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2021 10:13
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954631
BIST
11:531.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.421
En Düşük
1.412
11:538,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
11:5310,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0361
En Düşük
9,9509
11:53492,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,98
|Açılış
|: 492,03
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ISGSY
|10,67
|32.359.965
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|9.914.548
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.312.306
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.280.722
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.094.152
|% 9,70
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|METUR
|5,11
|77.806.896
|% -7,59
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|CRFSA
|38,34
|3.539.577
|% -5,10
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|GARAN
|9,00
|831.003.958
|% 1,58
|
|KRDMD
|7,94
|304.635.706
|% 1,93
|
|AKBNK
|5,42
|299.794.530
|% 1,31
|
|THYAO
|12,75
|222.865.280
|% 0,95
|
|SISE
|7,83
|174.584.618
|% 0,51
|
|GARAN
|9,00
|831.003.958
|% 1,58
|
|CEMAS
|1,38
|106.042.218
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|299.794.530
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,81
|95.041.608
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,47
|110.050.678
|% 0,41
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4502
|8,4521
|% 0,56
|
|Euro
|10,0187
|10,0233
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,7271
|11,7859
|% 0,61
|
|Frank
|9,2845
|9,3404
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2446
|2,2558
|% 0,49
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,21
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,15
|