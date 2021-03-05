***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2021 13:20
***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRTEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkay Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915385
BIST
14:591.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
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1.545
En Düşük
1.528
14:597,4870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
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|Açılış
|: 7,4650
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|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,5541
En Düşük
7,4725
14:598,9423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0738
|Açılış
|: 8,9150
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|Önceki Kapanış
|: 8,9300
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9,0395
En Düşük
8,9239
14:59408,23
En Yüksek
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|: -0,52%
|| -2,15
|Açılış
|: 408,23
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|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler14:59
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.261.619
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.791
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.938.774
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|INDES
|33,18
|833.625.515
|% 8,86
|
|KRDMD
|7,30
|709.244.813
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|699.194.185
|% -0,27
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,42
|447.389.542
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|259.191.616
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|397.735.362
|% 1,79
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4826
|7,4870
|% -0,32
|
|Euro
|8,9364
|8,9423
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,3226
|10,3744
|% -0,79
|
|Frank
|8,0382
|8,0866
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9904
|2,0004
|% -0,33
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-1,98
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.700
|2.770
|-9,52
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|1,70
|