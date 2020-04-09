***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020 DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar(05.03.2020 tarihli duyurumuzda 2020 hesap dönemi hesaplarının denetimi için seçilen Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin 17.04.2020 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılmıştı.) Yönetim Kurulumuzun 09.04.2020 tarih ve 2020-08 sayılı kararı gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu, 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 10:30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı N146 İncesu-KAYSERİ adresinde yapılması öngörülen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) virüs salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmalarının sınırlandırılması ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü'ğünün 20.03.2020 ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836833BIST