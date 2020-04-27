***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.04.2020 12:47
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 27.04.2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararı gereği
Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda "01.01.2020 - 31.12.2020" dönemi hesaplarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve 2019 dönemi Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verimiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840266
BIST
17:06100.809
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 2.049,72
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
17:066,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
17:067,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
17:06385,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,40
|Açılış
|: 385,31
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.534.432
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.814.669
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.179.811
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.379.085
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,63
|234.359
|% -6,46
|
|THYAO
|10,70
|1.187.038.964
|% 4,19
|
|GARAN
|8,32
|997.273.015
|% 2,46
|
|ECILC
|5,10
|817.314.709
|% 5,81
|
|ASELS
|27,32
|740.560.331
|% 2,40
|
|MGROS
|29,30
|430.265.238
|% 2,02
|
|ECILC
|5,10
|817.314.709
|% 5,81
|
|GARAN
|8,32
|997.273.015
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,08
|240.110.002
|% 3,48
|
|THYAO
|10,70
|1.187.038.964
|% 4,19
|
|IHLGM
|1,08
|119.351.743
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6582
|8,7016
|% 0,99
|
|Frank
|7,1383
|7,1813
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|-11,50
|
|Tam
|2.533
|2.588
|-15,70
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|-5,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|22,91
|22,91
|-1,90
|
Seans Raporu
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