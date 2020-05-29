***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.05.2020 13:52
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi bugünkü (29.05.2020) Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847645
BIST
13:53104.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -393,51
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:536,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8305
En Düşük
6,8095
13:537,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0616
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6089
En Düşük
7,5388
13:53379,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,63
|Açılış
|: 379,06
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,37
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.321.161
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|19.350.183
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.733.369
|% 9,58
|
|MARKA
|1,56
|18.572.878
|% 9,09
|
|GLBMD
|4,81
|4.214.203
|% 7,61
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.570.441
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|727.427
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.325.708
|% -9,97
|
|GARAN
|7,86
|1.037.599.021
|% 1,03
|
|THYAO
|12,42
|630.067.929
|% -2,05
|
|GSRAY
|3,29
|421.291.613
|% 6,47
|
|ASELS
|30,12
|345.827.200
|% 0,20
|
|TUKAS
|8,81
|337.172.201
|% -7,26
|
|GARAN
|7,86
|1.037.599.021
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,44
|190.051.628
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,29
|421.291.613
|% 6,47
|
|TSKB
|1,07
|106.069.394
|% 1,90
|
|CEMAS
|1,15
|77.946.960
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3942
|8,4363
|% 0,30
|
|Frank
|7,0687
|7,1113
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8126
|1,8217
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|9,58
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.488
|14,20
|
|Tam
|2.530
|2.556
|6,90
|
|Yarım
|1.235
|1.248
|7,10
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,05
|
|B. Petrol
|35,01
|35,01
|-1,02
|