***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.06.2020 15:59
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020-29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.05.2020
Tescil Tarihi
01.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 29.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, tescil yazısı bugün teslim alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848535
BIST
15:56107.773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 506,71
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
15:566,7425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0675
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7392
15:567,5339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5250
15:56377,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,19
|Açılış
|: 377,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,32
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.371.720
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|GLRYH
|9,06
|12.195.387
|% -9,94
|
|RTALB
|21,02
|72.367.625
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,25
|35.586.708
|% -7,09
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,50
|1.323.984.538
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,74
|931.260.975
|% 8,07
|
|GARAN
|8,04
|860.317.178
|% 0,50
|
|THYAO
|12,65
|618.210.316
|% -0,86
|
|TUPRS
|89,30
|434.933.463
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,74
|931.260.975
|% 8,07
|
|MNDRS
|2,41
|373.301.509
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,39
|318.095.438
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,30
|161.422.967
|% 2,36
|
|GARAN
|8,04
|860.317.178
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4415
|8,4838
|% -0,44
|
|Frank
|6,9807
|7,0228
|% -1,08
|
|Riyal
|1,7922
|1,8012
|% -0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,10
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.489
|-19,90
|
|Tam
|2.523
|2.554
|-28,10
|
|Yarım
|1.231
|1.250
|-13,80
|
|Çeyrek
|616
|625
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|0,86
|