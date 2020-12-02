***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşADIM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklar yeniden değerlendirilmesiRapor TarihiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 02.12.2020 tarih 2020 / 21 sayılı kararı gereğince Genel ekonomik koşulların değişimi ve SPK mevzuatı uyarınca şirket aktiflerinde yer alan duran varlıkların (Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve Maddi duran varlıklar) yeniden değerlendirilmesine ve bu işlemler için Genel Müdür Nevzat SEYOK'a yetki verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca değerleme işlemlerinin Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tafından yapılması için bugün (02.12.2020) sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890955BIST