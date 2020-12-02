***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
02.12.2020 15:19
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ADIM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklar yeniden değerlendirilmesi
Rapor Tarihi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 02.12.2020 tarih 2020 / 21 sayılı kararı gereğince Genel ekonomik koşulların değişimi ve SPK mevzuatı uyarınca şirket aktiflerinde yer alan duran varlıkların (Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve Maddi duran varlıklar) yeniden değerlendirilmesine ve bu işlemler için Genel Müdür Nevzat SEYOK'a yetki verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca değerleme işlemlerinin Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tafından yapılması için bugün (02.12.2020) sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890955
BIST
17:021.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:027,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:029,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:02457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 457,93
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.643.132
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.370.117
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.225
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.388.715
|% -5,56
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|GARAN
|9,25
|2.257.716.261
|% 0,22
|
|PGSUS
|64,25
|1.420.919.283
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,95
|813.472.420
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.099.254.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8296
|7,8325
|% 0,01
|
|Euro
|9,4523
|9,4568
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,4030
|10,4551
|% -0,73
|
|Frank
|8,7185
|8,7710
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0857
|2,0961
|% 0,20
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,20
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.099
|16,00
|
|Tam
|3.033
|3.109
|10,14
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|4,91
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|47,29
|47,29
|-0,13
|