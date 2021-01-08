***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
08.01.2021 17:29
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ADIM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
08.01.2021
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2020 itibariyle değerlemesi yapılan ve 08.01.2021 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2020 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898437
BIST
17:301.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:307,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:309,0126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:30444,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -7,81
|Açılış
|: 444,22
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:28
|INVEO
|58,30
|84.227.700
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.415.203
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.289.291
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,56
|2.925.009.318
|% -1,54
|
|GARAN
|10,80
|2.340.626.965
|% 2,66
|
|KOZAL
|117,40
|2.314.245.149
|% 8,20
|
|THYAO
|12,84
|1.395.869.781
|% 1,26
|
|SISE
|7,43
|1.295.395.036
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,56
|2.925.009.318
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,61
|980.790.314
|% 3,87
|
|GARAN
|10,80
|2.340.626.965
|% 2,66
|
|PETKM
|5,23
|935.114.693
|% -0,38
|
|SISE
|7,43
|1.295.395.036
|% 0,68
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3351
|7,3370
|% -0,15
|
|Euro
|9,0003
|9,0079
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,9540
|10,0039
|% 0,19
|
|Frank
|8,2656
|8,3154
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9472
|1,9570
|% -0,24
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,54
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,14
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,96
|
Seans Raporu
17:28
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17:39AGHOL
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