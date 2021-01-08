***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşADIM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi08.01.2021AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2020 itibariyle değerlemesi yapılan ve 08.01.2021 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2020 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898437BIST