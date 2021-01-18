***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
18.01.2021 14:07
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Makine ve Teçihazat Değerlemesi
Rapor Tarihi
18.01.2021
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan makine ve teçhizatların yeniden değerlendirilmesine yönelik Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2020 itibariyle değerlemesi yapılan ve 18.01.2021 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporu ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2020 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903017
BIST
17:311.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 25,89
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.552
En Düşük
1.509
17:317,5040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:319,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:31442,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,90
|Açılış
|: 442,72
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.267.451
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.673.393
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.734.350
|% -5,95
|
|SILVR
|9,50
|29.803.421
|% -5,66
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,23
|1.945.338.597
|% 9,38
|
|DOHOL
|3,58
|1.720.698.011
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,20
|1.473.887.494
|% 1,81
|
|GARAN
|10,03
|1.234.783.274
|% 0,10
|
|SISE
|7,76
|999.916.750
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,58
|1.720.698.011
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,49
|893.780.005
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,45
|449.433.919
|% 5,07
|
|TSKB
|1,89
|531.774.528
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,23
|1.945.338.597
|% 9,38
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5040
|% 0,61
|
|Euro
|9,0514
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1345
|10,1853
|% 0,33
|
|Frank
|8,3826
|8,4331
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9940
|2,0040
|% 0,59
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,83
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,91
|54,91
|-0,19
|
Seans Raporu
17:31
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17:41OZBAL
Yüzde 6.81 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 458 adet işlem
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17:40CEMTS
Yüzde 8.26 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 369, 988 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 67 artarak (% 1.15 ) 1, 373
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATEK, BRKSN, KRONT, MERIT, PSDTC, AYGAZ, POLTK, DNISI, YESIL, GOLTS