***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAdım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMakine ve Teçihazat DeğerlemesiRapor Tarihi18.01.2021AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan makine ve teçhizatların yeniden değerlendirilmesine yönelik Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2020 itibariyle değerlemesi yapılan ve 18.01.2021 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporu ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2020 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903017BIST