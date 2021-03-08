***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2021 08:55
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşmeye 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 24.02.2021 40362 evrak numarası ile yapılmıştı.
Başvuru sonucunda ekteki esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı belgeler tarafımıza bugün (08.03.2021) ulaşmıştır. Onaylı esas sözleşme değişiklikleri ve SPK yazısı ekte takdim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915756
BIST
11:071.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:077,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:078,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:07412,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,63
|Açılış
|: 412,92
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TRILC
|12,10
|39.240
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.003.853
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.376.628
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,02
|6.270.504
|% -5,66
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|BRKSN
|12,76
|2.637.951
|% -3,63
|
|KOZAL
|131,90
|503.352.340
|% 2,33
|
|PETKM
|6,15
|364.625.505
|% 2,16
|
|GARAN
|9,23
|331.482.773
|% -0,22
|
|TUPRS
|108,80
|272.552.982
|% 1,97
|
|THYAO
|14,73
|270.767.865
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,44
|254.616.055
|% -0,81
|
|PETKM
|6,15
|364.625.505
|% 2,16
|
|CEMAS
|1,59
|62.935.155
|% 1,27
|
|GARAN
|9,23
|331.482.773
|% -0,22
|
|DOHOL
|3,47
|122.710.843
|% 1,46
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5546
|7,5588
|% 0,36
|
|Euro
|8,9868
|8,9963
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4291
|10,4814
|% 0,30
|
|Frank
|8,0761
|8,1247
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0089
|2,0190
|% 0,36
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|0,99
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|0,86
|
Seans Raporu
11:07
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11:20DYOBY
Yüzde 5.39 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 506, 767 adet işlem
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Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 6, 095.00 milyon TL de
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11:18FADE
Yüzde 9.43 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 307 adet işlem