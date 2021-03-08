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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

08.03.2021 08:55



***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esas sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşmeye 36 no.lu  "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 24.02.2021 40362 evrak numarası ile yapılmıştı.
Başvuru sonucunda ekteki esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı belgeler tarafımıza bugün (08.03.2021) ulaşmıştır. Onaylı esas sözleşme değişiklikleri ve SPK yazısı ekte takdim edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915756


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