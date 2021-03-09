***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2021 - 24.02.2021 - 08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşmeye 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 24.02.2021 40362 evrak numarası ile yapılmıştı.Başvuru sonucunda ekteki esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı belgeler tarafımıza 08.03.2021 tarihinde ulaşmıştır. Bu kapsamda ilgili esas sözleşme değişikliklerine Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak üzere bugün (09.03.2021) 62130843 evrak kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır. İlgili tadil metni ve SPK onay yazısı ekte takdim edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916498BIST