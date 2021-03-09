***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.03.2021 15:30
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021 - 24.02.2021 - 08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşmeye 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 24.02.2021 40362 evrak numarası ile yapılmıştı.Başvuru sonucunda ekteki esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı belgeler tarafımıza 08.03.2021 tarihinde ulaşmıştır. Bu kapsamda ilgili esas sözleşme değişikliklerine Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak üzere bugün (09.03.2021) 62130843 evrak kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır. İlgili tadil metni ve SPK onay yazısı ekte takdim edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916498
BIST
15:201.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,42
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:207,6421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1103
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
15:209,0952
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1008
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
15:20418,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,63
|Açılış
|: 418,95
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:20
|TRILC
|13,31
|150.722
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.726.707
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.311.612
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.431.630
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.534.313
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.928.593
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,36
|52.204.879
|% -8,04
|
|GARAN
|9,04
|1.685.224.169
|% 0,44
|
|THYAO
|14,91
|1.411.572.023
|% 1,77
|
|SISE
|7,66
|812.303.320
|% 0,92
|
|PETKM
|6,21
|803.523.958
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,10
|625.229.603
|% 3,37
|
|GARAN
|9,04
|1.685.224.169
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,40
|337.252.594
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|803.523.958
|% -0,32
|
|SISE
|7,66
|812.303.320
|% 0,92
|
|THYAO
|14,91
|1.411.572.023
|% 1,77
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6382
|7,6421
|% -1,42
|
|Euro
|9,0885
|9,0952
|% -1,10
|
|Sterlin
|10,5644
|10,6174
|% -0,93
|
|Frank
|8,1705
|8,2198
|% -0,77
|
|Riyal
|2,0291
|2,0393
|% -1,34
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|24,52
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.786
|2.828
|8,00
|
|Tam
|2.772
|2.842
|8,13
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|3,93
|
|Çeyrek
|672
|687
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,67
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 44 artarak (% 1.26 ) 1, 636
-
15:34XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 17, 112.00 milyon TL de
-
15:34KCHOL
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.58 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 908, 965 adet işlem
-
15:33AKSEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 160, 675 adet işlem
-
15:32AVOD
Yüzde 6.46 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 673, 831 adet işlem