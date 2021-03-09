Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

09.03.2021 15:30



***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021 - 24.02.2021 - 08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esas sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşmeye 36 no.lu  "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 24.02.2021 40362 evrak numarası ile yapılmıştı.Başvuru sonucunda ekteki esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı belgeler tarafımıza 08.03.2021 tarihinde ulaşmıştır. Bu kapsamda ilgili esas sözleşme değişikliklerine Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak üzere bugün (09.03.2021) 62130843 evrak kayıt numarası ile başvuru yapılmıştır. İlgili tadil metni ve SPK onay yazısı ekte takdim edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916498


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:201.547
Değişim :  1,07% |  16,42
Açılış :  1.542  
Önceki Kapanış :  1.530  
En Yüksek
1.550 En Düşük
1.535
BIST En Aktif Hisseler15:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 13,31 150.722 % 10,00  
OZRDN 11,99 889.406 % 10,00  
VKFYO 9,80 17.726.707 % 9,99  
FADE 12,70 39.311.612 % 9,96  
VAKKO 11,93 26.431.630 % 9,95  
daha fazla
15:20 Alış Satış %  
Dolar 7,6382 7,6421 % -1,42  
Euro 9,0885 9,0952 % -1,10  
Sterlin 10,5644 10,6174 % -0,93  
Frank 8,1705 8,2198 % -0,77  
Riyal 2,0291 2,0393 % -1,34  
daha fazla
15:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 24,52  
Altın Gr. 419 419 0,99  
Cumhuriyet 2.786 2.828 8,00  
Tam 2.772 2.842 8,13  
Yarım 1.340 1.375 3,93  
Çeyrek 672 687 1,96  
Gümüş.Ons 25,66 25,69 0,56  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,06  
B. Petrol 68,91 68,91 0,67  
Seans Raporu 15:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru