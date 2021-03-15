***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.03.2021 14:39
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021 - 24.02.2021 - 08.03.2021 - 09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşmeye 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'na 09.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru sonucunda, başvurumuz olumlu karşılanmış olup onaylı tadil metinleri bugün (15.03.2021) teslim alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918183
BIST
15:011.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:017,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:018,9872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0674
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:01418,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,86
|Açılış
|: 418,49
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:01
|SANKO
|13,21
|51.681.756
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|247.667.995
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.010.205
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|26.129.223
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.929.798
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.428.292
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.387.738
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,70
|737.227.277
|% 1,38
|
|GARAN
|8,81
|676.703.199
|% -1,23
|
|THYAO
|14,63
|607.845.016
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,67
|569.632.618
|% 0,39
|
|OTKAR
|425,80
|538.461.336
|% 5,68
|
|EKGYO
|2,27
|277.147.739
|% -0,87
|
|GARAN
|8,81
|676.703.199
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,67
|569.632.618
|% 0,39
|
|SISE
|7,78
|534.552.887
|% 1,57
|
|BJKAS
|4,96
|334.052.627
|% 8,06
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5234
|7,5303
|% -0,48
|
|Euro
|8,9815
|8,9872
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,4366
|10,4889
|% -0,69
|
|Frank
|8,0667
|8,1153
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0006
|2,0106
|% -0,54
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,14
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.770
|2.842
|-8,96
|
|Yarım
|1.339
|1.375
|-3,84
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|-0,09
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16NTHOL
Yüzde 4.31 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 107, 286 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.13 ) 1, 362
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, VAKKO, LOGO, BRMEN, TRILC, LUKSK, UMPAS, SANKO, ESEN, GOZDE
-
15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, FENER, CASA, UZERB