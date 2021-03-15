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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15.03.2021 14:39



***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021 - 24.02.2021 - 08.03.2021 - 09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esas sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşmeye 36 no.lu  "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'na 09.03.2021 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru sonucunda, başvurumuz olumlu karşılanmış olup onaylı tadil metinleri bugün (15.03.2021) teslim alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918183


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