***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.03.2021 13:48
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021 - 24.02.2021 - 08.03.2021 - 09.03.2021 -15.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2021 tarih E-29833736-110.03.03-2575 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2021 tarih E-50035491-431.02-00062281809 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas Sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin tadil edilmesi, 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi hususu ile ilgili ekteki esas sözleşme değişiklikleri bugün (26.03.2021) yapılan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920861
BIST
14:321.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -24,07
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.412
En Düşük
1.369
14:328,0453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1058
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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8,0949
En Düşük
7,9153
14:329,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1440
|Açılış
|: 9,4200
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|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,5500
En Düşük
9,3140
14:32445,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
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|Açılış
|: 445,61
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|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BJKAS
|6,93
|528.237.779
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.244.091
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|RTALB
|22,92
|205.238.730
|% 9,25
|
|AVOD
|9,50
|655.885.674
|% -9,87
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,84
|4.018.732
|% -7,44
|
|GARAN
|6,93
|1.784.248.092
|% -0,86
|
|AVOD
|9,50
|655.885.674
|% -9,87
|
|SISE
|7,29
|627.249.068
|% 0,97
|
|VESTL
|37,12
|619.468.643
|% 0,05
|
|BJKAS
|6,93
|528.237.779
|% 10,00
|
|GARAN
|6,93
|1.784.248.092
|% -0,86
|
|GSRAY
|3,81
|460.315.399
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,19
|138.688.515
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,16
|233.196.039
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|163.697.101
|% -1,59
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0396
|8,0453
|% 1,33
|
|Euro
|9,4877
|9,4996
|% 1,54
|
|Sterlin
|11,0315
|11,0868
|% 1,55
|
|Frank
|8,5029
|8,5542
|% 1,17
|
|Riyal
|2,1363
|2,1471
|% 1,29
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,64
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.930
|3.006
|1,30
|
|Yarım
|1.416
|1.454
|0,63
|
|Çeyrek
|710
|727
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|1,17
|
Seans Raporu
14:32
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14:46MERIT
Yüzde -6.88 oranında düşüşle 260.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348 adet işlem
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14:45VERTU
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 813 adet işlem
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14:44TGSAS
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 455, 666 adet işlem
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14:42XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 12, 187.00 milyon TL de
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14:42VERTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 025 adet işlem