***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2021 - 24.02.2021 - 08.03.2021 - 09.03.2021 -15.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2021 tarih E-29833736-110.03.03-2575 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2021 tarih E-50035491-431.02-00062281809 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas Sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin tadil edilmesi, 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesi hususu ile ilgili ekteki esas sözleşme değişiklikleri bugün (26.03.2021) yapılan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920861BIST