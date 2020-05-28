***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 0Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.315.649 -10.315.649 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.944 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28.944 -160.510 87.663 0Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.336.016 -1.295.543 2.197.779 -26.890.655 87.663 57.952.379 57.952.379Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063Transferler3.060.841 -3.060.841Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.563 -123.326 -153.889Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39.184 3.488.633 3.527.817Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -1.276.080 2.197.779 -23.928.534 3.488.633 64.382.991 64.382.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.490.031 13.666.059İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları94.933.476 83.531.878Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri89.640.580 79.238.421Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri5.292.896 4.293.457İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-65.382.568 -69.977.718Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-56.680.845 -62.341.318Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-2.707.905 -2.728.430Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.993.818 -4.907.970Faaliyetlerden Net Nakit Akışları29.550.908 13.554.160Ödenen Temettüler0 -575Alınan Temettüler0 93.592Alınan Faiz20.112 19.616Vergi İadeleri (Ödemeleri)-80.989 -734YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.388.824 -1.673.902Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.386 831Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.386 831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.147.384 -1.523.742Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.147.384 -1.523.742Verilen Nakit Avans ve Borçlar-103.896 -150.991Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-103.896 -150.991Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-10.144.930 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.642.989 -33.820.745Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri80.685.361 44.053.525Kredilerden Nakit Girişleri80.685.361 44.053.525Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.463.549 -73.688.200Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.083.062 -73.533.369Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-380.487 -154.831Ödenen Faiz-2.578.823 -4.186.070YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.744.196 -21.828.588Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.873.899 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.618.095 -21.828.588DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 27.177.814 29.209.195DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 80.795.909 7.380.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 80.795.909 27.177.814Finansal Yatırımlar9.731.799 12.860.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.731.799 12.860.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 9.731.799 12.860.334Ticari Alacaklar88.667.954 87.472.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 88.667.954 87.472.832Diğer Alacaklar813.163 631.203İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.933 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 811.230 631.203Türev Araçlar46 2.702.897 1.028.039Stoklar10 78.410.734 78.414.121Peşin Ödenmiş Giderler16.036.949 8.033.880İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 16.036.949 8.033.880Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 1.209 39.447Diğer Dönen Varlıklar29 8.554.261 9.130.222ARA TOPLAM285.714.875 224.787.892TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR285.714.875 224.787.892DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar38.155 40.034İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 38.155 40.034Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.590.000 1.590.000Maddi Duran Varlıklar14 131.019.755 128.920.523Kullanım Hakkı Varlıkları14 17.713.968 862.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.094 90.213Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 100.094 90.213Diğer Duran Varlıklar29 5.665.486 85.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR156.343.674 131.805.051TOPLAM VARLIKLAR442.058.549 356.592.943KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar61.288.348 49.997.061İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar61.288.348 49.997.061Banka Kredileri24 57.785.858 48.999.172Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 3.502.490 997.889Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları75.221.422 89.800.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları75.221.422 89.800.037Banka Kredileri24 74.266.942 88.635.585Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 954.480 1.164.452Ticari Borçlar50.760.744 38.270.321İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 822.372 651.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 49.938.372 37.618.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.414.298 1.347.151Diğer Borçlar132.403 129.381İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 19.689 19.689İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 112.714 109.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.082.998 324.531İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.082.998 324.531Kısa Vadeli Karşılıklar278.707 291.061Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 278.707 291.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.245.955 5.952.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 5.245.955 5.952.306ARA TOPLAM195.424.875 186.111.849TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.424.875 186.111.849UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar164.915.509 93.284.492İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar164.915.509 93.284.492Banka Kredileri24 147.154.854 90.081.977Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 17.760.655 3.202.515Uzun Vadeli Karşılıklar6.885.189 6.802.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 6.885.189 6.802.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 10.449.985 9.384.987TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER182.250.683 109.472.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER377.675.558 295.583.880ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.382.991 61.009.063Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)44.107.994 44.261.883Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 44.107.994 44.261.883Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 45.384.074 45.414.637Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.276.080 -1.152.754Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.197.779 2.197.779Yasal Yedekler30 2.197.779 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -23.928.534 -27.028.559Net Dönem Karı veya Zararı41 3.488.633 3.060.841TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.382.991 61.009.063TOPLAM KAYNAKLAR442.058.549 356.592.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 74.024.377 76.810.917Satışların Maliyeti31 -61.213.650 -65.350.799TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.810.727 11.460.118BRÜT KAR (ZARAR)12.810.727 11.460.118Genel Yönetim Giderleri28-33 -2.007.463 -1.840.921Pazarlama Giderleri28-33 -3.523.019 -3.163.266Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -139.781 -94.233Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 28.654.597 16.021.425Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -11.971.515 -9.593.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.823.546 12.789.841Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.453.257 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -27.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.276.803 12.762.797Finansman Giderleri24-37 -20.679.767 -12.511.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.597.036 251.001Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.108.403 -163.338Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -1.108.403 -163.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.488.633 87.663DÖNEM KARI (ZARARI)3.488.633 87.663Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.488.633 87.663Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00099000 0,00002000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-153.890 -102.622Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 -39.185 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -158.110 -131.566Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler43.405 28.944Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 43.405 28.944Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-153.890 -102.622TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.334.743 -14.959Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.334.743 -14.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847385BIST