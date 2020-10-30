***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.315.649 -10.315.649 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)59.807 -1.346.861 -76.676 -1.363.730Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)9.819.447 9.819.447Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.366.879 -2.510.838 2.197.779 -26.967.331 9.819.447 66.423.055 66.423.055Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.060.841 -3.060.841 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.563 -1.285.264 -1.315.827Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıHariç Pay Sahiplerine Yapılan ri Alım İşlemleri Nedeniyle Me iklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39.184 11.859.434 11.898.618Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -2.438.018 2.197.779 -23.928.534 11.859.434 71.591.854 71.591.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.547.892 27.686.329İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları259.521.695 230.030.937Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri234.901.894 217.202.431Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri24.619.801 12.828.506İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-179.953.611 -202.271.720Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-155.078.277 -179.985.181Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-10.192.950 -8.090.791Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.682.384 -14.195.748Faaliyetlerden Net Nakit Akışları79.568.084 27.759.217Ödenen Temettüler0 -1.484Alınan Temettüler0 36.600Alınan Faiz421.764 178.948Vergi İadeleri (Ödemeleri)-441.956 -286.952YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-74.249.522 -17.396.008Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.911 69.838Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.911 69.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.323.153 -3.513.580Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.323.153 -3.513.580Verilen Nakit Avans ve Borçlar-77.589 -1.624.114Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-77.589 -1.624.114Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-58.898.401 -12.328.152Alınan Temettüler16.710 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.487.923 -10.453.120Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri157.065.361 132.864.486Kredilerden Nakit Girişleri157.065.361 132.864.486Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-148.241.077 -134.967.489Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-147.225.469 -134.632.542Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.015.608 -334.947Ödenen Faiz-11.312.207 -8.350.117YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.810.447 -162.799Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.785.212 -1.035.342NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.595.659 -1.198.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 27.177.814 29.208.705DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 31.773.473 28.010.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 31.773.473 27.177.814Finansal Yatırımlar58.485.270 12.860.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar58.485.270 12.860.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 58.485.270 12.860.334Ticari Alacaklar7 93.324.071 87.472.832Diğer Alacaklar872.897 631.203İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.375 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 867.522 631.203Türev Araçlar46 761.714 1.028.039Stoklar10 75.245.350 78.414.121Peşin Ödenmiş Giderler8.354.645 8.033.880İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.354.645 8.033.880Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 21.910 39.447Diğer Dönen Varlıklar29 8.358.326 9.130.222ARA TOPLAM277.197.656 224.787.892TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR277.197.656 224.787.892DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar39.219 40.034İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.219 40.034Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.590.000 1.590.000Maddi Duran Varlıklar14 144.000.657 128.920.523Kullanım Hakkı Varlıkları14 15.947.059 862.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.942 90.213Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 100.942 90.213Diğer Duran Varlıklar29 2.178.522 85.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR164.072.615 131.805.051TOPLAM VARLIKLAR441.270.271 356.592.943KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47.431.142 49.997.061İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.431.142 49.997.061Banka Kredileri24 45.406.992 48.999.172Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 2.024.150 997.889Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları122.636.293 89.800.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları122.636.293 89.800.037Banka Kredileri24 122.227.741 88.635.585Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 408.552 1.164.452Ticari Borçlar35.632.090 38.270.321İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 651.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 35.632.090 37.618.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.295.401 1.347.151Diğer Borçlar126.021 129.381İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 17.390 19.689İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 108.631 109.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.708.473 324.531İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.708.473 324.531Kısa Vadeli Karşılıklar249.257 291.061Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 249.257 291.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.587.162 5.952.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 8.587.162 5.952.306ARA TOPLAM217.665.839 186.111.849TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER217.665.839 186.111.849UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar133.384.827 93.284.492İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar133.384.827 93.284.492Banka Kredileri24 114.510.437 90.081.977Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 18.874.390 3.202.515Uzun Vadeli Karşılıklar8.885.537 6.802.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 8.885.537 6.802.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 9.742.214 9.384.987TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER152.012.578 109.472.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER369.678.417 295.583.880ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.591.854 61.009.063Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.946.056 44.261.883Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 42.946.056 44.261.883Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 45.384.074 45.414.637Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -2.438.018 -1.152.754Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.197.779 2.197.779Yasal Yedekler30 2.197.779 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -23.928.534 -27.028.559Net Dönem Karı veya Zararı41 11.859.434 3.060.841TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.591.854 61.009.063TOPLAM KAYNAKLAR441.270.271 356.592.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 209.081.294 215.302.355 80.506.947 62.748.654Satışların Maliyeti31 -162.576.171 -181.329.014 -60.449.081 -53.872.432TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.505.123 33.973.341 20.057.866 8.876.222BRÜT KAR (ZARAR)46.505.123 33.973.341 20.057.866 8.876.222Genel Yönetim Giderleri28-33 -5.554.048 -5.815.674 -1.800.638 -1.811.791Pazarlama Giderleri28-33 -9.847.660 -9.086.504 -3.536.608 -2.625.592Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -381.313 -331.127 -131.357 -121.618Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 84.238.653 57.593.711 32.032.024 26.724.547Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -34.930.921 -32.315.538 -9.278.695 -12.973.223ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)80.029.834 44.018.209 37.342.592 18.068.545Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.535.841 0 65.284 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -1.823.107 -2.046.261 -699.962 -1.807.669FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.742.568 41.971.948 36.707.914 16.260.876Finansman Giderleri24-37 -67.154.776 -32.544.390 -29.127.589 -9.211.693SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.587.792 9.427.558 7.580.325 7.049.183Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-728.358 391.889 67.487 263.139Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -728.358 391.889 67.487 263.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.859.434 9.819.447 7.647.812 7.312.322DÖNEM KARI (ZARARI)11.859.434 9.819.447 7.647.812 7.312.322Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.859.434 9.819.447 7.647.812 7.312.322Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00338000 0,00280000 0,00218000 0,00208000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.315.827 -1.363.730 -181.437 -714.509Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 -39.185 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -1.647.775 -1.726.745 -232.614 -898.767Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler371.133 363.015 51.177 184.258Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 371.133 363.015 51.177 184.258Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.315.827 -1.363.730 -181.437 -714.509TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.543.607 8.455.717 7.466.375 6.597.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.543.607 8.455.717 7.466.375 6.597.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885074BIST