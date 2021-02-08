***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.315.649 -10.315.649 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)107.565 11.223 118.788Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-137.904 3.060.841 2.922.937Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063Transferler3.060.841 -3.060.841Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.155.293 -786.036 63.369.257Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)49.185 19.129.830 19.179.015Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.727.234 18.158.196İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları387.616.373 298.068.188Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri357.612.056 276.807.394Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri30.004.317 21.260.794İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-310.065.371 -279.490.492Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-276.864.277 -249.340.519Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-13.034.696 -10.456.414Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.166.398 -19.693.559Faaliyetlerden Net Nakit Akışları77.551.002 18.577.696Ödenen Temettüler-2.299 -2.327Alınan Temettüler19.904 36.600Alınan Faiz215.012 233.579Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.056.385 -687.352YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.406.775 -24.727.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.724 79.006Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.724 79.006Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.838.373 -6.844.094Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.838.373 -6.844.094Verilen Nakit Avans ve Borçlar-76.567 -2.052.473Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-76.567 -2.052.473Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-27.528.559 -15.909.958FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.053.164 3.277.785Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri202.503.273 184.546.606Kredilerden Nakit Girişleri202.503.273 184.546.606Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-202.264.924 -171.517.247Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-200.503.965 -170.743.866Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.760.959 -773.381Ödenen Faiz-17.291.513 -9.751.574YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.267.295 -3.291.538Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.433.320 1.260.484NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.833.975 -2.031.054DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 27.177.651 29.208.705DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 42.011.626 27.177.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 42.043.737 27.177.814Finansal Yatırımlar41.416.932 12.860.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar41.416.932 12.860.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 41.416.932 12.860.334Ticari Alacaklar90.250.230 87.472.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 90.250.230 87.472.832Diğer Alacaklar655.295 631.203İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 655.295 631.203Türev Araçlar46 0 1.028.039Stoklar10 84.288.243 78.414.121Peşin Ödenmiş Giderler24.790.585 8.033.880İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 24.790.585 8.033.880Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 39.447Diğer Dönen Varlıklar29 9.703.456 9.130.222ARA TOPLAM293.148.478 224.787.892TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR293.148.478 224.787.892DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar40.222 40.034İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 40.222 40.034Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.250.000 1.590.000Maddi Duran Varlıklar14 225.267.749 128.920.523Kullanım Hakkı Varlıkları14 14.927.168 862.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.034 90.213Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 86.034 90.213Diğer Duran Varlıklar29 238.271 85.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR243.025.660 131.805.051TOPLAM VARLIKLAR536.174.138 356.592.943KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar56.647.295 49.997.061İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar56.647.295 49.997.061Banka Kredileri24 51.526.225 48.999.172Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 5.121.070 997.889Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları115.781.024 89.800.037İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları115.781.024 89.800.037Banka Kredileri24 114.106.735 88.635.585Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 1.674.289 1.164.452Ticari Borçlar47.790.730 38.270.321İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 651.717İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 47.790.730 37.618.604Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.377.069 1.347.151Diğer Borçlar134.574 129.381İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 17.390 19.689İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 117.184 109.692Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)657.131 324.531İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 657.131 324.531Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 789.717 0Kısa Vadeli Karşılıklar366.951 291.061Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 366.951 291.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.465.283 5.952.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 9.465.283 5.952.306ARA TOPLAM233.009.774 186.111.849TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.009.774 186.111.849UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar120.125.845 93.284.492İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar120.125.845 93.284.492Banka Kredileri24 106.844.808 90.081.977Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 13.281.037 3.202.515Uzun Vadeli Karşılıklar8.256.398 6.802.552Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 8.256.398 6.802.552Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 31.224.786 9.384.987TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER159.607.029 109.472.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER392.616.803 295.583.880ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.557.335 61.009.063Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)107.631.140 44.261.883Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 107.631.140 44.261.883Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 109.569.930 45.414.637Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.938.790 -1.152.754Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.197.779 2.197.779Yasal Yedekler30 2.197.779 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -23.918.533 -27.028.559Net Dönem Karı veya Zararı41 19.129.830 3.060.841TOPLAM ÖZKAYNAKLAR143.557.335 61.009.063TOPLAM KAYNAKLAR536.174.138 356.592.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 316.778.201 294.486.231Satışların Maliyeti31 -241.864.820 -252.285.134TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.913.381 42.201.097BRÜT KAR (ZARAR)74.913.381 42.201.097Genel Yönetim Giderleri28-33 -7.765.365 -7.797.617Pazarlama Giderleri28-33 -13.960.321 -12.332.866Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -531.957 -475.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 112.627.040 74.769.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -58.461.032 -38.657.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.821.746 57.706.298Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.551.716 104.143Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -2.584.821 -2.194.757FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)105.788.641 55.615.684Finansman Giderleri24-37 -81.871.245 -51.371.436SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.917.396 4.244.248Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.787.566 -1.183.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -821.147 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -3.966.419 -1.183.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.129.830 3.060.841DÖNEM KARI (ZARARI)19.129.830 3.060.841Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.129.830 3.060.841Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00545000 0,00087000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar63.369.257 118.788Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 82.299.561 137.904Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -1.056.924 14.389Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.873.380 -33.505Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -17.873.380 -33.505Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.369.257 118.788TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.499.087 3.179.629Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.499.087 3.179.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908337BIST