***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.060.841 -3.060.841 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.563 -1.103.826 -1.134.389Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39.184 4.211.622 4.250.806Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -2.256.580 2.197.779 -23.928.534 4.211.622 64.125.480 64.125.480Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19.129.830 -19.129.830 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.204.379 -2.065.995 -6.270.374Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)12.633.566 0Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 105.365.551 -4.004.785 2.197.779 -4.788.703 12.633.566 149.920.527 149.920.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.152.760 42.281.358İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları251.285.447 225.378.558Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri235.599.627 210.939.290Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri15.685.820 14.439.268İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-216.525.601 -178.879.932Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-190.703.148 -161.835.544Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-12.828.121 -7.065.652Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.994.332 -9.978.736Faaliyetlerden Net Nakit Akışları34.759.846 46.498.626Ödenen Temettüler-1.150 0Alınan Temettüler128.130 0Alınan Faiz270.997 236.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.005.063 -4.453.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.823.421 -55.627.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.910 32.311Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.910 32.311Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.737.569 -10.415.061Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.737.569 -10.415.061Verilen Nakit Avans ve Borçlar-87.762 -110.998Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-87.762 -110.998Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -45.134.162FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.365.432 46.440.136Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri93.940.310 128.101.272Kredilerden Nakit Girişleri93.940.310 128.101.272Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-119.541.714 -75.903.165Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-118.635.381 -75.115.169Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-906.333 -787.996Ödenen Faiz-15.764.028 -5.757.971YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.036.093 33.093.584Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi323.871 965.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.712.222 34.059.141DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 42.011.626 27.177.814DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 31.299.404 61.236.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 31.299.404 42.043.737Finansal Yatırımlar10.224.423 41.416.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar10.224.423 41.416.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 10.224.423 41.416.932Ticari Alacaklar115.028.566 90.250.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 115.028.566 90.250.230Diğer Alacaklar958.037 655.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 14.368 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 943.669 655.295Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 132.546.089 84.288.243Peşin Ödenmiş Giderler19.833.412 24.790.585İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 19.833.412 24.790.585Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 7.285.467 0Diğer Dönen Varlıklar29 12.670.143 9.703.456ARA TOPLAM329.845.541 293.148.478TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR329.845.541 293.148.478DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar42.853 40.222İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 42.853 40.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.250.000 2.250.000Maddi Duran Varlıklar14 224.078.381 225.267.749Kullanım Hakkı Varlıkları14 14.121.001 14.927.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.719 86.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 99.719 86.034Diğer Duran Varlıklar29 277.476 238.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR241.085.646 243.025.660TOPLAM VARLIKLAR570.931.187 536.174.138KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar76.663.153 56.647.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar76.663.153 56.647.295Banka Kredileri24 72.468.989 51.526.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 4.194.164 5.121.070Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.860.590 115.781.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.860.590 115.781.024Banka Kredileri24 110.886.934 114.106.735Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 973.656 1.674.289Ticari Borçlar64.291.754 47.790.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 64.291.754 47.790.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.876.237 1.377.069Diğer Borçlar150.480 134.574İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 16.240 17.390İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 134.240 117.184Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.924.544 657.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.924.544 657.131Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 7.285.467 789.717Kısa Vadeli Karşılıklar2.917.895 366.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.917.895 366.951Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.745.879 9.465.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 13.745.879 9.465.283ARA TOPLAM280.715.999 233.009.774TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER280.715.999 233.009.774UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar96.171.189 120.125.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar96.171.189 120.125.845Banka Kredileri24 82.051.130 106.844.808Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 14.120.059 13.281.037Uzun Vadeli Karşılıklar11.514.286 8.256.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 11.514.286 8.256.398Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 32.609.186 31.224.786TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.294.661 159.607.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER421.010.660 392.616.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.920.527 143.557.335Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)101.360.766 107.631.140Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 101.360.766 107.631.140Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 105.365.551 109.569.930Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -4.004.785 -1.938.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.197.779 2.197.779Yasal Yedekler30 2.197.779 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -4.788.703 -23.918.533Net Dönem Karı veya Zararı41 12.633.566 19.129.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR149.920.527 143.557.335TOPLAM KAYNAKLAR570.931.187 536.174.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 226.149.182 128.574.347 118.146.362 54.549.970Satışların Maliyeti31 -171.100.241 -102.127.090 -85.301.203 -40.913.440TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.048.941 26.447.257 32.845.159 13.636.530BRÜT KAR (ZARAR)55.048.941 26.447.257 32.845.159 13.636.530Genel Yönetim Giderleri28-33 -5.644.761 -3.753.410 -3.065.529 -1.745.947Pazarlama Giderleri28-33 -9.450.806 -6.311.052 -5.385.372 -2.788.033Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -327.392 -249.956 -165.502 -110.175Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 52.943.693 52.206.629 21.683.693 23.552.032Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -46.898.756 -25.652.226 -18.174.649 -13.680.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.670.919 42.687.242 27.737.800 18.863.696Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.667 1.470.557 0 17.300Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -1.123.145 0 -1.123.145FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.672.586 43.034.654 27.737.800 17.757.851Finansman Giderleri24-37 -27.798.574 -38.027.187 -12.373.086 -17.347.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.874.012 5.007.467 15.364.714 410.431Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.240.446 -795.845 -6.212.663 312.558Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -7.285.467 0 -7.285.467 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 2.045.021 -795.845 1.072.804 312.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.633.566 4.211.622 9.152.051 722.989DÖNEM KARI (ZARARI)12.633.566 4.211.622 9.152.051 722.989Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.633.566 4.211.622 9.152.051 722.989Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00360000 0,00120000 0,00261000 0,00021000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.270.374 -1.134.390 -8.805.618 -980.500Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 -39.185 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -2.840.954 -1.415.161 -2.560.293 -1.257.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.429.420 319.956 -6.245.325 276.551Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -3.429.420 319.956 -6.245.325 276.551Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.270.374 -1.134.390 -8.805.618 -980.500TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.363.192 3.077.232 346.433 -257.511Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.363.192 3.077.232 346.433 -257.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956192BIST